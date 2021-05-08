القبض على 6 متهمين بترويج وبيع وشراء الأدوية الممنوعة ببغداد

2021/05/08 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على 6 متهمين بعملية ترويج وبيع وشراء الأدوية الممنوعة ببغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان" قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين بالجرم المشهود أثناء تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية في منطقة السيدية ببغداد".واضافت، ان "المتهمين كانوا يقومون بعملية ترويج وبيع وشراء الأدوية الممنوعة وضبط بحوزتهم امبولات ،مبلغ مالي 107$ دولار أمريكي،680,000 الف دينار عراقي "، مؤكدا انه "تم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ".

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