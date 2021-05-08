منظمة الصحة تدعو لتلقيح هؤلاء قبل الأطفال

2021/05/08 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، الحكومات في جميع أنحاء العالم على الامتناع عن تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد، قبل الانتهاء من تحصين كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

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