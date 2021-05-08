تلف دائم في القلب والأوعية الدموية لدى من أصيب بكورونا من الشباب

2021/05/08 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترك فيروس كورونا المستجد أثرا دائما على نظام عمل القلب والأوعية الدموية حتى بين المرضى الشباب الذين أصيبوا بأعراضه الخفيفة فقط، وفق دراسة نشرتها مجلة علم النفس التجريبي.

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