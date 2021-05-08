العراق يُطلق الخطة الوطنيَّة لحقوق الإنسان 2021 - 2025

2021/05/08 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: عذراء جمعة

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان الخطة الوطنيّة لحقوق الانسان في العراق 2021 ـ 2025، التي تهدف إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية بهذا المجال وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية.



وقال الوزير القاضي سالار عبد الستار محمد، خلال مؤتمر اعلان الخطة الذي عقد في السليمانية وحضرته “الصباح”: إنَّ “مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة التقارير، لكي تكون دليل عمل لجميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للاعوام الخمسة المقبلة».

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