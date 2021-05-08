غداً.. الرحلة الثانية لإجلاء العراقيين من الهند

2021/05/08 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

تُسيّر الشركة العامة للخطوط الجويَّة، يوم غد الاحد، ثاني رحلة لإجلاء العراقيين من الهند، وسط تشديد الاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم من الاصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المتمثلة بفحوصات pcr وحجرهم اجباريا لمدة 14 يوما.

وقال مدير الشركة كفاح حسن في بيان صحفي: انه “تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية إلى الهند يوم غد الاحد بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا».

من جهته، أشار مسؤول العلاقات الخارجية في الخطوط الجوية العراقية حسين جليل، في حديث لـ”الصباح” إلى انه “تم تخصيص فريق طبي متكامل لمرافقة الطائرة إلى الهند وهي من نوع بوينك 747، تحمل 400 مسافر، والخاصة باجلاء المواطنين العراقيين العالقين مع متابعة التدقيق والتفتيش الميداني للطائرة للاطلاع على آلية التعفير والتعقيم».



واشار إلى “تخصيص حافلات تابعة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لنقلهم إلى اماكن خاصة بالحجر في بغداد والمحافظات”.

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