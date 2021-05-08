الصدر يغرد بشأن الأحداث في القدس: النجف تقف معكم

2021/05/08 | 03:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بشأن الأحداث في القدس.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه بتويتر، ان "النجف تقف مع فلسطين ضد عدوكم بل وعدو الله والاسلام والاديان".

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