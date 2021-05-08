الجامعة العربية تدين اقتحام المسجد الأقصى

2021/05/08 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اقتحام باحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي. وشدد أبو الغيط، في بيان على أن الهجوم يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف، محذرا من مغبة اشعال الموقف. وأكد الأمين العام للجامعة العربية على أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسئولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، بما يستوجب تحركا دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة. المصدر: سبوتنيك

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