2021/05/08 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتقب الأوساط الرياضية أن يؤكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم تجديد عقد نجمه البرازيلي، نيمار، السبت، وفقا لما نقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

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