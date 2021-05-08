توقيع اتفاقيات بين السعودية وباكستان وسط أشهر من التوتر

2021/05/08 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّزت الرياض وإسلام أباد علاقاتهما الثنائية عبر التوقيع على اتفاقيات خلال زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى جدّة، بعد أشهر من التوتّرات بين الحليفين على خلفية منطقة كشمير التي تتنازع باكستان السيادة عليها مع الهند.

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