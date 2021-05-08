مفاوضات فيينا.. واشنطن مستعدة لرفع العديد من العقوبات وإيران تطلب المزيد

2021/05/08 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت الولايات المتحدة استعدادها لرفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران في المحادثات النووية في فيينا، بيد أن طهران تطالب بالمزيد، وفق ما صرح كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، لوسائل الإعلام الرسمية الجمعة.

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