2021/05/08 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدايتها قبل عام ونصف، عجّلت جائحة كورونا من موت الآلاف من كبار السن الذين كانوا على قائمة الانتظار القدرية، ويكاد لا يخلو منزل حول العالم من حالة فقد لأحدهم، أجداد، أم أو أب، أخوال أو عمات، ما أضفى على هذه المرحلة الزمنية العسيرة صفة الأسى الذي خلفه غياب هؤلاء الأحبة الذين يشكلون مظلة الأهل، وكأن العالم بات يتيماً بشكل غير مجازي.

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