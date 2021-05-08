2021/05/08 | 05:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغطية خاصة تقدمها قناة الايام الفضائية بمناسبة يوم القدس العالمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة الايام الفضائي.. تغطية خاصة: يوم القدس العالمي وفشل مشاريع التطبيع) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قناة الايام الفضائي.. تغطية خاصة: يوم القدس العالمي وفشل مشاريع التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).