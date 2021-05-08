2021/05/08 | 05:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي

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