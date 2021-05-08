2021/05/08 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أحدت تقديرات الجيش الأميركي، الجمعة، أن الصاروخ الصيني الذي فقدت بكين السيطرة عليه، سيسقط في مكان ما في تركمستان، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أحدث تقديرات الجيش الأميركي" تحدد الدولة التي قد يسقط فيها الصاروخ الصيني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أحدث تقديرات الجيش الأميركي" تحدد الدولة التي قد يسقط فيها الصاروخ الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).