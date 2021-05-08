صحافي في متاهة الأدغال الإفريقية 

2021/05/08 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي هذا الأسبوع بمستشفى "لاريبوازيير" في باريس واحد من أشهر الصحفيين العرب، بعد إصابته بفيروس كورونا.هو الفرنسي من أصل تونسي الصحفي بشير بن يحمد، عن عمر 93 عاما، العمر نفسه الذي عاشه الصحفي المصري محمد حسنين هيكل (رحل سنة 2016).ولو أن كليهما جمعتهما المهنة والانتماء إلى البلاد العربية، وتقاطعت أبعاد كثيرة في مساريهما.إلا أن نقاطا شتى فرقت بين الاثنين، أولها لغة الكتابة، وصِلَةُ كل منهما بالسلطة في ارتباطها بالصحافة، وأكثر من هذا وذاك، المدرسة الصحفية التي انحاز كل واحد إليها، وهما مدرستان مخ

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