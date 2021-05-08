هاشتاك “القدس أقرب” يسجل رقما قياسا كبير

2021/05/08 | 06:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ سجل هاشتاك خاص بمناسبة يوم القدس العالمي، رقما قياسيا كبيرا على موقع التدوينات القصيرة تويتر.حيث غرد المتابعون تحت هاشتاك #القدس_اقرب بأكثر من مليون تغريدة ليكون أعلى ترند في العراق عشية يوم القدس العالمي.

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