اكتشاف كنيسة غارقة في بحيرة تركية

2021/05/08 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتقد أن بقايا ما قيل إنها كنيسة اكتشفت السلطات التركية وجودها تحت الماء، في بحيرة ببلدة إزنيك الواقعة بالقرب من مدينة بورصة، كانت جزءا من مدينة نيقية الإغريقية القديمة، وفقا لما نقل موقع "غريك ريبورتر".

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