هجوم بطائرات «درون» على قاعدة «عين الأسد»

2021/05/08 | 06:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات مسيرة «درون» هجوما على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق.

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