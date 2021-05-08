اعتقال 5 من عناصر

2021/05/08 | 06:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية باعتقال خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في ثلاث محافظات بينهم مطلوب وصف بالمهم....

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