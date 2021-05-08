ثمنه أغلى من الذهب.. الكشف عن لغز الزعفران الإيراني

2021/05/08 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة وضباط الجمارك في إسبانيا القبض على 17 شخصًا وصادروا نصف طن من الزعفران بعد تفكيك عصابة تستورد التوابل من إيران ثم تمزجه بالزهور وتبيعه على أنه إسباني، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

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