ليبيا.. جماعات مسلحة تقتحم فندقا يجتمع فيه المجلس الرئاسي

2021/05/08 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن جماعات مسلحة في طرابلس اقتحمت يوم الجمعة فندقا يجتمع فيه المجلس الجديد، مما يسلط الضوء على استمرار المخاطر التي تواجه حكومة الوحدة.

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