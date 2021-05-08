2021/05/08 | 07:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل حارس قضائي أمام أنظار أسرته في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/08 | 07:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل حارس قضائي أمام أنظار أسرته في النجف ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل حارس قضائي أمام أنظار أسرته في النجف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).