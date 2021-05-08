وزير عراقي: تلقيت تهديدات من رؤساء دول!

2021/05/08 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير في الحكومة العراقية الحالية، عن تلقيه "تهديدات من رؤساء دول".

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