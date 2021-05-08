2021/05/08 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قريب من اسرة الاطفال الضحايا في حادثة السيارة ببغداد تفاصيل جديدة حول الحادثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريب من ضحايا حادثة السيارة في بغداد يروي التفاصيل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريب من ضحايا حادثة السيارة في بغداد يروي التفاصيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).