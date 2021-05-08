شماعة كورونا! - فهد المضحكي

2021/05/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي أن تفشل حكومة دولة عربية ما في وقت قفزات الأسعار وتردي مستوى عيشة المواطن، وتوفير فرص عمل الملايين الشباب العاطلين، والحد من الفقر، فالفشل هنا كما جاء في رأي أحد المختصين في الشأن الاقتصادي نشره موقع «العربي الجديد» مبرر من وجهة نظرها وهو التداعيات الخطيرة لتفشّي داء كورونا على الاقتصاد، والذي عطّل الأنشطة المختلفة وأثّر سلبًا على إيرادات الدولة وألحق خسائر فادحة بالمواد العامة.وجاء أيضًا ......





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