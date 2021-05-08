مصر.. التحقيقات تفصح عن دوافع صاحب مخبز لقتل زوجته وأطفاله الستة

2021/05/08 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مواقع محلية مصرية أن التحقيقات بشأن إقدام رجل في محافظة الفيوم على ذبح زوجته وأطفاله الستة مرده إلى أسباب مادية تتعلق بديون أثقلت كاهله.

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