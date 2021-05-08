طائرة مسيّرة دقيقة التوجيه تسهتدف عين الأسد+فيديو

2021/05/08 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار غربي العراق الى استهداف طال جناح القوات الامريكية في القاعدة....

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