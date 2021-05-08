تسجيل 4187 حالة وفاة جديدة بكورونا في الهند

2021/05/08 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، اليوم السبت، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي.وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4187 وفاة بمرض “كوفيد 19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفا.كما سجلت الهند 401078 إصابة جديدة، ليصل إجمالي […]

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