2021/05/08 | 08:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل وطنٍ..

انين الأمهات سكينٌ في القلب

غيم يحمل الوجع والمطر ..!!

بائعة النرجس طيف جبل

تزين اعناق ليلٍ

وتنير ظلام خراب ..ٍ!!

تفزع الفصول ..

تذهل الزوارق في بطون البحور

في لجة الفراق ..!

اطفال الكورد رسائلهم طيف

فوق ارصفة مدينة ،

وفي اياديهم شدّات نرجس كوردستاني ..!!

**** ****

الوطن وظله الموجوع بنار الفراق

يرتطم بكِسرة خبز يابس ،

وأطفال النرجس لقطعة حلوى ..

وفي القلب واليد لم تسقط الراية ..!

وطني ..



عاوده الحنين

لسحر ابنائه المشتتين !

في المهجر فوانيسهم واضواءهم

من عبق فتائل الحنين ..

احلامهم سفوح لأطواق النرجس والياسمين

تتلألأ اعناق الغربة برقصات الحياة ..

همسات وسط النهار تتلاشى

في جبال الألب ..

اعاصير فراق وطن ..!!

**** ****

قال الوطن: سأسافر معكم

ساحلق صوبكم..

لتحتسوا من عيوني نهاراتكم!

وتفرشوا من عشقي الكبير لكم

وساداتكم وأفرشتكم ..!

ومن لهيب الفراق ..

اوقدوا فوانيسكم ومواقدكم !

**** ****

حب الوطن فجرٌ على رصيف مدينة

يغرد بجناحيه على اكتاف بائعة النرجس

يحلق مكسور الخاطر بقلب حزين

في فضاءات ابجدية الحياة !!

قال الوطن: انتظروني

انتم امراء واطياف ودماء الأرض

وحين اجهش الوطن بالبكاء

تلقى طعنة سكين في الظهر

ومازال يتلقى الطعنات

من دون علامة إستفهام ..!!

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لوحة الشاعر بريشة الفنان المغربي محسن الميسناني

PUKmedia / بدل رفو / غراتس - النمسا

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