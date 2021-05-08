رئيس الجمهورية يبحث استعدادات الانتخابات مع رئيس مجلس القضاء

2021/05/08 | 08:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان تعديل الدستور في البلاد.

وحسب بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى فقد قام رئيس الجمهورية بزيارة رئيس مجلس القضاء مساء الجمعة 7/5/2021، حيث تداولا "الافكار المطروحة بخصوص تعديل الدستور والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة".

PUKmedia / متابعة

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