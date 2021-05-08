هل العمل المنزلي وظيفة “غير مدفوعة الأجر”؟ تحليل نظري خاطئ يؤدي إلى موقف رجعي في الممارسة - ديفيد ري

2021/05/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ديفيد_ري مع صعود الحركة النسوية والنضال ضد اضطهاد المرأة، أعادت أقسام من اليسار مع الحركة النسوية إحياء فكرة “أجور لربات البيوت”.



إنهم يصنفون الأعمال المنزلية التي تقوم بها النساء على أنها عمل “غير مدفوع الأجر”، زاعمين أن الرأسماليين يخفضون التكاليف بالاعتماد على هذا العمل غير المأجور.



ما هو موقف الماركسية من هذه القضية؟سيلفيا فيديريتشي، وهي ناشطة نسوية شهيرة وواحدة من أكثر المدافعين عن مطلب “أجور ......





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