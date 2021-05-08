بربرية القرن الواحد والعشرين - الفضل شلق

2021/05/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق الأرض محدودة المساحة بالنسبة لعدد سكانها.



ربما اتسعت لبضعة أضعاف السكان إذا أحسنوا التعاون، وأحسنوا استخدام الموارد البشرية والمساحات الخالية المتاحة.



هي عكس ذلك ما دامت البشرية تتسلّح حتى أسنانها، وتتلاعب بالبيئة، وتعرّض الإنسان لأخطار أضرار الإساءة إليها (البيئة)، وتكدس السلاح الذي يكفي ما هو موجود منه لإبادة البشرية بأضعاف ما يلزم، خاصة أنواع سلاح الدمار الشامل.



وباء الكورونا بمتحوراته المت ......





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