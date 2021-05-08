الشيخ جراح: مقاومة التطهير العرقي... قصص معاناة وصمود - ماهر الشريف

2021/05/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف منذ مطلع شهر أيار/مايو الجاري، تواجه أربع عائلات فلسطينية، أو 30 شخصاً، خطر الطرد من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية، في منتصف شباط/ فبراير الفائت، الالتماسات التي قدمتها ضد قرارات إجلائها من الحي.كما من المتوقع أن تعاني ثلاث عائلات أخرى من المصير نفسه في مطلع شهر آب/أغسطس القادم، بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية كذلك استئنافاً تقدمت به هذه الع ......





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