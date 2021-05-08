قصف صاروخي بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار

2021/05/08 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، اليوم السبت (08 أيار 2021)، بتعرض قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي عن طريق طائرة مسيّرة فجر اليوم السبت.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، تعرّضت إلى قصف بنحو صاروخين عن طريق طائرة مسيّرة مفخخة".وأشار إلى أن "القصف الصاروخي لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية وفق المعلومات الأولية".

يتبع...

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