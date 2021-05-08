طهران “تدين بشدة” الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وتؤكد وقوفها مع الشعب الفلسطيني

2021/05/08 | 09:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أدانت إيران، اليوم السبت، بشدة الإجراءات التي وصفتها بالوحشية والفظيعة لإسرائيل في المسجد الأقصى خلال الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ويوم القدس العالمي.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، ان “جرائم الحرب لإسرائيل هذه أثبتت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي وضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك […]

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