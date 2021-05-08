بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق

2021/05/08 | 09:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس الامريكي جو بايدن، يوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالاوضاع في العراق وسوريا لمدة عام آخر.

وجاء في بيان نشره موقع البيت الابيض، ان "لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق".

وأضاف البيان أن هذه العقبات "تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.



لذلك، قررت (جو بايدن) أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق".

وصدر قرار 13303 الخاص بالعراق في عام 2003 خلال عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، ويقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصة بمؤسسات عراقية بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات.

PUKmedia / وكالات

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