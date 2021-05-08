روسيا تدعو لاعادة الأطفال من مخيم الهول بغربي كوردستان

2021/05/08 | 09:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت روسيا المتجتمع الدولي الى انقاذ حياة عشرات الآلاف من الاطفال في مخيم الهول بغربي كوردستان.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن غينادي كوزمين نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر فيديو مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "تأثير جائحة كوفيد على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة"، على ضرورة القيام بخطوات عملية، لإعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم.

وأشار كوزمين، إلى وجود أكثر من 31 ألف طفل في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، وإلى أنه تم هناك تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة وفاة بسبب فايروس كورونا.

وشدد الدبلوماسي الروسي، على أنه وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، فإن كافة الدول ملزمة بإعادة مواطنيها، واتخاذ الخطوات لضمان عدم تحول أطفال مواطنيها إلى عديمي الجنسية.

وأكد أن السلطات الروسية، تعمل بنشاط لإعادة مواطنيها القاصرين إلى الوطن من مناطق النزاعات المسلحة، بما في ذلك الأطفال.

PUKmedia / وكالات

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