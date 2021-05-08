الرافدين: شمول الموظفين والمنتسبين الموطنة رواتبهم بقروض 50 مليون لترميم الدور السكنية

2021/05/08 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن شمول الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن مدة التسديد […]

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