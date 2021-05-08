القبض على متهم بترويج العملة المزورة في المثنى

2021/05/08 | 09:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهم بترويج عملة مزورة فئة 10 آلاف في قضاء الرميثة شمالي المحافظة.وقال قسم العلاقات العامة والإعلام بقيادة الشرطة في بيان، أن “إلقاء القبض على المتهم تم بعد ورود معلومات وشكاوى من أصحاب محال كان ينوي تصريف العملات المزورة لديهم”.وأضافت ان “أوراق […]

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