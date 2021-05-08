2021/05/08 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، عن انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، إلى 41 ألف برميل يومياً، خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة، في تقريرها الاسبوعي، والذي اطلع عليه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع حاد بصادرات العراق النفطية للولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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