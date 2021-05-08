مصرف حكومي يعلن عن قروض جديدة تصل إلى 50 مليون دينار تسدد خلال 10 سنوات

2021/05/08 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت (08 أيار 2021)، شمول الموظفين والمنتسبين الموطنة رواتبهم لدى المصرف، بقروض 50 مليون لترميم الدور السكنية.

وذكر إعلام المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصراً ومن حاملي الماستر كارد، شُملوا بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية".

وأشار البيان إلى أن "مدة التسديد لتلك القروض تصل إلى 10 سنوات، والتقديم عليها يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبحسب الرقعة الجغرافية".

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