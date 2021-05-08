موسكو.. مصرع 5 أشخاص بحريق اندلع في ورشة للسيارات

2021/05/08 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة (08 أيار 2021)، بمصرع خمسة أشخاص نتيجة حريق اندلع داخل ورشة خاصة للسيارات في العاصمة الروسية، موسكو.

وذكر المكتب الصحفي بوزارة حالات الطوارئ الروسية، أن "رجال الإطفاء تمكنوا بالكامل من إخماد الحريق الذي اندلع في ورشة خاصة لخدمة السيارات في ميتيشي بالقرب من موسكو".

وأضاف المكتب، أن "النيران اندلعت يوم أمس الجمعة، في المبنى المؤلف من طابقين، ومع حلول الساعة 19.20 بلغت مساحة الحريق 225 مترا مربعا.



وتم إخماد النار المفتوحة في الساعة 21.49".

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن "الحريق أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة آخر"، فيما لفتت وسائل الإعلام الروسية إلى أن "الجهات المختصة، تجري تحقيقاً لتحديد أسباب وملابسات الحادث".

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