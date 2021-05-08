سفينة السيد نوح - سعود سالم

2021/05/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٤١ - سفينة نوحلقد احتاج الأمر إلى آلاف السنين من الحياة البدائية للإنسان، يهيم في السهول والوديان في قطعان صغيرة ومنفصلة قبل أن يتمكن من تكوين فكرة الفرد والذات وفصلها عن القطيع.



الرحلة طويلة وشاقة وغير مضمونة النتائج، إنها مغامرة أولية تأصيلية لإكتشاف الذات والآخر و"الأنا" والـ "نحن"، وتعالي الجزء عن الكل، والفرد عن المجتمع، مع الإحتفاظ بـ "الآخر" كضرورة أنط ......





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