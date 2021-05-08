((صَبَّارُ السُؤالِ)) - ريتا عودة

2021/05/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة مَنْ سوفَ يحظَى بقلبيعليهِ أنْ يُفْتَنَبِ فِكريقبلَ انشغالِهِ بالجسدْ.عليه أنْيراني السَّندَلا كُرَةَ قدمٍأومِضْربَ يَدْ.عليهِ أن يُدَلِّلني،عَلَيَّ يَدُلُني،منَ المَهدِإلى اللحدِكما يُدللُّ النَّسيمُفَراشةًساعةَ الفَجْرِ،بدلَ أن يُعنفّنيمتغاضياعن وصايا واحدٍ أحدْ.عليه أن يتجلَّىكنبيٍّحين يتحلّ ......





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