مصدر مسؤول: تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم بطائرة مسيرة

2021/05/08 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني مسؤول في محافظة الأنبار، اليوم السبت، بتعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم بطائرة مسيّرة.

وقال القيادي في الحشد العشائري قطري العبيدي خلال تصريح وزعه على وسائل اعلام بينها السومرية، إن "قاعدة عين الاسد في الانبار تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة"، "مؤكدا إن "أكثر من 90 بالمئة ممن يتواجدون داخل القاعدة هم من الجيش العراقي وبقية الاجهزة الامنية، فيما يتواجد فيها 5 بالمئة من قوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق".

وأضاف أن "هذه هي الضربة الثانية التي تتعرض لها القاعدة خلال أربعة أيام".ولم يدل العبيدي بتفاصيل عما اذا كان الاستهداف قد تسبب بخسائر بشرية او مادية.

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