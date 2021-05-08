القوة الجوية يعزز صدارته في الدوري الممتاز

2021/05/08 | 09:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزز فريق القوة الجوية صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على نفط الوسط بثلاثة اهداف لهدفين.

واقيمت المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من البطولة على ملعب الشعب الدولي.

وتكفل اللاعب شريف عبد الكاظم بتسجيل ثنائية للصقور في الدقيقتين 13 و57 بينما سجل حسين جبار الهدف الثالث في الدقيقة 87.

فيما سجل محمود سليم هدف نفط الوسط الاول في الدقيقة السابعة وسجل سجاد جاسم الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز وصل القوة الجوية الى النقطة 63 في صدارة الترتيب العام، بينما بقي رصيد نفط الوسط عند النقطة 49 في المركز الخامس.

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