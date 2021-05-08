الرافدين يعلن عن شمول فئة جديدة بقروض الـ50 مليون

2021/05/08 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن شمول الموظفين والمنتسبين الموطنة رواتبهم بقروض ٥٠ مليون لترميم الدور السكنية.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن “مصرف الرافدين يعلن عن شمول الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا ومن حاملي الماستر كارد بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية”.واوضح أن “مدة التسديد لتلك القروض […]

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