2021/05/08 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت الهند، الوم السبت، زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي.وأعلنت وزارة الصحة الهندية، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة مفزعة..



الهند تسجل رقماً قياسياً جديداً بوفيات وإصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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