استهداف مكتب محام بعبوة ناسفة وسط البصرة

2021/05/08 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تعرض مكتب احد المحامين في البصرة الى انفجار عبوة ناسفة .وقال مصدر امني :" ان مكتب المحامي علي دحام السامر ، في منطقة البراضعية وسط البصرة ، استهدف بعبوة ناسفة محلية الصنع اسفرت عن اضرار مادية دون خسائر بشرية ."/انتهى

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