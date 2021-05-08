خام البصرة الخفيف يسجل اعلى ارتفاع ضمن منظمة اوبك

2021/05/08 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفع سعر نفط البصرة الخفيف، بالتزامن مع ارتفاع الخامات الاخرى ، برنت والخام الامريكي ، قبل اغلاق يوم امس الجمعة.وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.72 دولاراً للبرميل بمقدار 0.32 دولارا ، بنسبة 0.47% عن يوم الخميس الماضي.وسجل نفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الاخرى لدول منظمة / اوبك / ، اذ سجل الخام العربي الخفيف السعودي 67.68 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 66.61 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 66.66 دولارا ، وبوني الخفيف النيجيري 66.82 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.68 دولارا"./ انتهى8

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